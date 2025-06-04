Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran

Kamu bankalarının kredi yarışı devam ediyor. Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında sunulan emekli tüketicilere yönelik 15 bin liralık kredi paketinin kapsamı belli oldu.

Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında sunulan ihtiyaç kredisİ, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlıyor. Bu kredi, emekli vatandaşların bayram ve yaz dönemi gibi artan harcamalarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla banka tarafından hazırlandı. Kampanya, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanı onayıyla resmiyet kazandı.

KREDİ KAPSAMI NE?

Kredi Tutarı: 15.000 TL

Hedef Kitle: Emekli vatandaşlar

Banka: Ziraat Bankası

Resmi Onay: Kampanya Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Son Başvuru Tarihi: 7 Haziran 2025 – Bu tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor.



Ziraat Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, kredi başvuru işlemleri sadece şubelerden değil, aynı zamanda internet bankacılığından ve mobil uygulama aracılığıyla da yapılmaktadır.

KAMPANYA SINIRLI SÜRE DEVAM EDECEK

Kampanya süresinin sınırlı olduğu konusuna dikkat çeken yetkililer, başvuru işlemlerinin 7 Haziran gününe kadar kabul edileceğini hatırlattı. Verilen son tarihe kadar Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet bankacılığından gereken işlemleri yapan emeklilere kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.