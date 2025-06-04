Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran

Kamu bankalarının kredi yarışı devam ediyor. Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında sunulan emekli tüketicilere yönelik 15 bin liralık kredi paketinin kapsamı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 13:36

Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında sunulan ihtiyaç kredisİ, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlıyor. Bu kredi, emekli vatandaşların bayram ve yaz dönemi gibi artan harcamalarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla banka tarafından hazırlandı. Kampanya, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanı onayıyla resmiyet kazandı.

Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran

KREDİ KAPSAMI NE?

Kredi Tutarı: 15.000 TL

Hedef Kitle: Emekli vatandaşlar

Banka: Ziraat Bankası

Resmi Onay: Kampanya Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Son Başvuru Tarihi: 7 Haziran 2025 – Bu tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran

Ziraat Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, kredi başvuru işlemleri sadece şubelerden değil, aynı zamanda internet bankacılığından ve mobil uygulama aracılığıyla da yapılmaktadır.

Emeklilere 15 Bin TL! Son tarih 7 Haziran

KAMPANYA SINIRLI SÜRE DEVAM EDECEK

Kampanya süresinin sınırlı olduğu konusuna dikkat çeken yetkililer, başvuru işlemlerinin 7 Haziran gününe kadar kabul edileceğini hatırlattı. Verilen son tarihe kadar Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet bankacılığından gereken işlemleri yapan emeklilere kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var
İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti!
ETİKETLER
#ekonomi
#emekli maaşı
#emekliler
#ziraat bankası
#ziraat bankası
#resmi gazete
#Nazilli
#en düşük emekli maaşı
#ihtiyaç kredisi
#finans
#ziraat türkiye kupası
#Ziraat Yatırım
#Ziraat Bankkart
#Ziraat Bankkart
#Emekli Maaşı Artışı
#emekli kredisi
#Emekli Kredisi
#Emeklinin Artısı Kredi Paketi
#Kredi Kampanyası
#Ziraat Bankası Kredi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.