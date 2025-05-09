Altın fiyatlarında dalgalanma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Mayıs 2025 altın fiyatları

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Gram altın güne 4.125,83 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Yatırımcıların güvenli liman varlıklardan olan altında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 150 bin lira, en yüksek 4 milyon 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 4 milyon 158 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar 4.125,83 TL'den, çeyrek altın ise 6.866,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.125,35

Satış 4.125,83

9 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.790,00

Satış 6.866,00

9 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.580,00

Satış 13.732,00

9 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.077,00

Satış 27.339,00

9 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.313,66

Satış 3.314,05