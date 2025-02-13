Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte 13 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

12 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba gününe düşüşle başlamıştı. Serbest piyasada gram altın 3.345,19 TL'den, çeyrek altın ise 5.604,00 TL seviyesinden işlem gördü. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek 3 milyon 442 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda ise yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin lira oldu.