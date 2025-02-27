Altın fiyatlarında düşüş! İşte 27 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın güne 3.407,67 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 468 bin 1,5 lira, en yüksek 3 milyon 486 bin 969 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.407,67 TL'den, çeyrek altın ise 5.686,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 27 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.407,00

Satış 3.407,67

27 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.638,00

Satış 5.686,00

27 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.275,00

Satış 11.371,00

27 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.482,00

Satış 22.649,00

27 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.904,79

Satış 2.905,10