Altın fiyatlarında FED etkisi! İşte 30 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 07:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:19
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2025 altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası, Trump'ın indirim çağrısına rağmen politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketlilik yaşandı.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.179,00 TL'den, çeyrek altın ise 5.219,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
30 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.178,43
Satış 3.179,00
30 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.164,00
Satış 5.219,00
30 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.327,00
Satış 10.438,00
30 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.593,00
Satış 20.789,00
30 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.762,80
Satış 2.763,14
Kaynak: tgrthaber.com