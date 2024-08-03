Altın fiyatlarında hafta sonu rekoru! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları 3 Ağustos 2024 belli oldu
Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. 3 Ağustos 2024 tarihinde özellikle çeyrek, gram ve cumhuriyet altınında yükseliş meydana geldi. İşte 3 Ağustos'ta çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Dünya politikalarından en çok etkilenen altında savaş etkisi oldu. 3 Ağustos 2023 tarihinde altın fiyatlarına yansıyan savaşın etkileri sonrası gözler FED kararına çevrilmişti.
Eylül ayında güven artması ve iş gücü piyasasında değişimin yaşanacağı beklentisiyle piyasalarda da hareketlilik oldu. Geçtiğimiz hafta düşüşte olan altın bu hafta yükselişte seyir etti.
Uzmanlar altının yıl sonuna kadar 3 bin 500 TL'yi aşacağını beklediklerini ifade etti. 3 Ağustos 2024 gram altın 2.627 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 4.296 TL'den işlem görüyor.
3 AĞUSTOS 2024 HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 2.627,12
Satış: 2.627,57
Çeyrek altın
Alış: 4.203,39
Satış: 4.296,07
Cumhuriyet altını
Alış: 16.813,55
Satış: 17.131,72
Yarım altın
Alış: 8.380,50
Satış: 8.592,14
Ata altın
Alış: 17.402,88
Satış: 17.846,79
14 ayar gram bilezik
Alış: 1.413,95
Satış: 1.847,87
22 ayar gram bilezik
Alış: 2.393,17
Satış: 2.525,73