Doğu'ya yağış Batı'ya sıcaklık geliyor! 3 Ağustos 2024 hafta sonunun hava durumu tahminleri belli oldu

03 Ağustos 2024 08:19 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 08:25

Hava sıcaklığının yurdun belirli kesimlerinde Ağustos ayı itibariyle azaldığını belirten uzmanlar öte yandan Batı kısımlar için sıcaklığın devam edeceğini belirtti. Sıcaklıklarda son 2 hafta olduğunu belirten uzmanların açıklamaları üzerine vatandaşlar 3 Ağustos 2024 hava durumunu tahmin etti.

DOĞU'YA YAĞIŞ BATI'YA SICAKLIK GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 AĞUSTOS 2024 HAFTA SONUNUN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne'nin kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.