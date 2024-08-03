Doğu'ya yağış Batı'ya sıcaklık geliyor! 3 Ağustos 2024 hafta sonunun hava durumu tahminleri belli oldu
Sıcak hava dalgası devam etmesine rağmen Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 3 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan meteoroloji, aniden bastıracak sağanak yağışların olduğu illeri tek tek sıraladı.
Hava sıcaklığının yurdun belirli kesimlerinde Ağustos ayı itibariyle azaldığını belirten uzmanlar öte yandan Batı kısımlar için sıcaklığın devam edeceğini belirtti. Sıcaklıklarda son 2 hafta olduğunu belirten uzmanların açıklamaları üzerine vatandaşlar 3 Ağustos 2024 hava durumunu tahmin etti.
DOĞU'YA YAĞIŞ BATI'YA SICAKLIK GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 AĞUSTOS 2024 HAFTA SONUNUN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne'nin kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.