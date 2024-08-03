Son dakika | Bursa'da endişelendiren deprem: AFAD verileri açıkladı!

03 Ağustos 2024 05:21 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 05:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

05.05'te kaydedilen depremin merkez üssü Büyükorhan olarak açıklandı. Deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremin derinliği ise 4.69 kilometre olarak paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem, 12 kilometre derinlikte kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...