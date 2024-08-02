Büyük deprem hazırlığı başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

02 Ağustos 2024 12:53 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:24

Gebze Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin deprem ve yapı mühendisliği alanında ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan laboratuvarın inşaatı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığınca maliyeti karşılanan inşaatın, bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

JAPON UZMANLAR DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Laboratuvar altyapı sisteminin kurulmasına yönelik gerekli finansmanın sağlanması için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Dünya Bankası kredileri kullanılmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Deprem mühendisliği araştırmaları ve yapı güvenliği konularında ileri düzeyde çalışmaların yapılacağı laboratuvarın, 2025 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Depreme dayanıklı yapı tasarımı, malzeme testleri ve yapı analizlerine önemli katkılar sağlayacak laboratuvar, ülkenin "deprem güvenliğini artırma" hedefinde önemli rol üstlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile GTÜ ve Marmara Afetlerle Başedebilir Yapıları İçin Uygulama ve Araştırma Merkezince (MARTEST) ortak çalışmalar yürütülecek laboratuvarda, malzeme, geoteknik, yapı deprem mühendisliğinin yanında sismik yalıtım deneyleri de yapılacak.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÖVİZ KAZANDIRACAK

Ortalama prototip test maliyetinin tip başına yurt dışında 25-50 bin dolar olduğu düşünüldüğünde laboratuvarın Türkiye'ye önemli ölçüde döviz kazandırması da bekleniyor.

Laboratuvarda, afet tehlikesine karşı yapısal olan ve olmayan elemanları, yapı sağlığı izleme yöntemleriyle uzaktan izleme ve raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme ve uygulama konularında çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'de afet tehlikesi ve riskleriyle ilgili araştırma yapan üniversiteler ve kurumların da faydalanacağı laboratuvarda, eğitim faaliyetleri, konferans, çalıştay, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlenecek.