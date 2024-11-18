Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 18 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

18 Kasım 2024 07:25 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:44

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Kasım 2024 altın fiyatları..

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ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası geçtiğimiz hafta altında düşüş yaşandı. Son zamanların en sert düşüşünü yaşayan altın​ fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.870,13 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.959,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 18 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.869,78

Satış 2.870,13

18 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.908,00

Satış 4.959,00

18 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.813,00

Satış 9.910,00

18 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.626,00

Satış 19.750,00

18 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.591,36

Satış 2.591,53