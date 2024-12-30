Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 30 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

30 Aralık 2024 07:15 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:17

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 978 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında durum ne oldu? İşte 30 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2025'te de devam edeceği beklentileriyle toparlanmaya çalışıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.978,91 liradan, çeyrek altın ise 4.948,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 30 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 30 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.978,47 Satış 2.978,91 30 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.846,00 Satış 4.948,00 30 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.716,00 Satış 9.900,00 30 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.403,00 Satış 19.725,00 30 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.624,70 Satış 2.625,02 İlgili Haberler İslam Memiş açıkladı: Düğünlerden müzelere kalkacak! Elinizdeki yatırımlara veda edeceksiniz Yatırımcı altın fiyatının 2024 performansından memnun! Kuyumcular ise isyanda