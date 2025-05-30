Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 30 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları dün yaşadığı sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Gram altın 4.157,81 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 138 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.157,81 TL'den, çeyrek altın ise 6.829,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.157,33

Satış 4.157,81

30 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.739,00

Satış 6.829,00

30 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.482,00

Satış 13.661,00

30 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.878,00

Satış 27.194,00

30 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.293,74

Satış 3.293,98