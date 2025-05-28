Bir yılda rekor kazanç! Yatırımcısına yüzde 85 kazandırdı!

Altın fiyatları siyasi gelişmelerden etkileniyor, dövizin tutumlu duruşu yatırımcıyı cezbetmiyor. Fakat Bitcoin son bir yılda rekor getiri sağladı. Geçen yıl bugün Bitcoin alan biri ne kadar kazandı? İşte detaylar...

Dünyadaki siyasi gelişmelerden, gerilimlerden oldukça etkilenen küresel piyasalar ve altın, gümüş, platin gibi madenler uzun vadede yatırımcıyı güldürse de kısa vadede kazandırmıyor. Fakat kripto para piyasasının en önemli oyuncusu Bitcoin, son bir yılda rekor kazanç sağladı. Bitcoin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85'e yakın kazanç sağladı.

GEÇEN YIL - BUGÜN BITCOIN FİYATLARI

1 Mayıs 2024 Kapanış Fiyatı: 58.288,07 USD

28 Mayıs 2025 Güncel Fiyatı: Yaklaşık 108.701 USD

5 BİN LİRALIK BITCOIN ALAN BİRİ NE KADAR KAZANDI?

1 Mayıs 2024'te 5.000 TL'lik Bitcoin alan bir yatırımcı, 28 Mayıs 2025'te yatırımını yaklaşık 9.241 TL'ye çıkarmış olurdu. Yani Bitcoin bir yılda yüzde 84,8 kazanç sağladı.

Yıl sonu bitcoin fiyatı tahmini ise çok değişkenlik gösterşyor. Bazı finans uzmanlarına göre Bitcoin 2025 yılı sonunda 250 bin dolar seviyelerini test edecek.

Ancak unutmamak lazım ki Kripto para piyasaları, geleneksel finansal piyasalara göre daha volatil (oynak) olabilir. Bu nedenle, fiyat tahminleri genellikle belirsizlik içerir.