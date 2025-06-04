Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 4 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Düğün sezonunun açılması ve yaklaşan bayramla birlikte vatandaşların altına olan talebi artıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 215 bin lira, en yüksek 4 milyon 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.229,85 TL'den, çeyrek altın ise 6.929,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.229,39

Satış 4.229,85

4 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.853,00

Satış 6.929,00

4 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.707,00

Satış 13.857,00

4 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.329,00

Satış 27.587,00

4 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.360,29

Satış 3.360,66