Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 4 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftaya sert yükselişle başlayan altın fiyatlarında dün bir gerileme yaşandı. Altın dünkü düşüşün ardından güne hareketli başladı. Gram altın 4.229,85 lira seviyesinden işlem görürken ons altın 3.360,66 dolar oldu. İşte 4 Haziran 2025 altın fiyatları...
Düğün sezonunun açılması ve yaklaşan bayramla birlikte vatandaşların altına olan talebi artıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 215 bin lira, en yüksek 4 milyon 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.229,85 TL'den, çeyrek altın ise 6.929,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Alış 4.229,39
Satış 4.229,85
Alış 6.853,00
Satış 6.929,00
Alış 13.707,00
Satış 13.857,00
Alış 27.329,00
Satış 27.587,00
Alış 3.360,29
Satış 3.360,66