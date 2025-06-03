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 | İrem Çınar

Altın yatırımcılarının gözü FED’de! Düğün sezonu açıldı, talep zirvede

Düğün sezonunun açılması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Gram ve çeyrek altına olan talep yükselirken, yatırımcıların dikkatleri ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararlarına odaklanmış durumda.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:17

2024'ün son çeyreğinden itibaren jeopolitik gerilimler ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir gözlemlenmişti. Ancak 2025’in ilk yarısında ABD Merkez Bankası’nın (FED) "faiz indirimi için acele etmeyeceğiz" mesajı, bu yükselişin hızını kesti. Şu sıralarda ons altın, 3.310 ila 3.350 dolar seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu bandın yukarı ya da aşağı yönde kırılması, önümüzdeki dönemde altın piyasasının seyrini belirleyecek en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Altın yatırımcılarının gözü FED’de! Düğün sezonu açıldı, talep zirvede

YAZLA BİRLİKTE İÇ PİYASADA ALTINA TALEP ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde altın piyasası yeniden hareketlenme sinyalleri veriyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına olan ilgi hızla artıyor. Hem geleneksel kullanım hem de yatırım aracı olarak altın, vatandaşlar için cazibesini koruyor. Kuyumcularda artan müşteri trafiği ve online satış platformlarında gözlemlenen yoğunluk, iç piyasadaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

Altın yatırımcılarının gözü FED’de! Düğün sezonu açıldı, talep zirvede

"ALTIN, YATIRIMCININ VE TÜKETİCİNİN ORTAK NOKTASI"

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın piyasasındaki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kitiş, "Yeni evlenecekler, ev kuranlar, borç kapatanlar ve yatırımcılar hepsinin kesişim noktası bu yaz yine altın olacak. Küresel ekonomideki belirsizlikler, Ortadoğu’daki jeopolitik riskler ve Türkiye’nin yüksek enflasyon ortamında maddi değer kaygısı, gram altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Şu bir gerçek ki altın, Türk halkı için nesilden nesile aktarılan bir değer. Düğünlerde takılan altın, hem bir gelenektir hem de yeni bir hayata başlangıçta güvencedir. Bu yaz, FED’in tutumu ons fiyatını etkileyebilir ama iç pazarda düğün sezonu ve kültürel alışkanlıklar nedeniyle talep güçlü kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcılarının gözü FED’de! Düğün sezonu açıldı, talep zirvede

GRAM ALTINA OLAN TALEP ZİRVEDE

Son dönemde özellikle bir ve beş gramlık altın ürünlerine olan talebin ciddi şekilde arttığını belirten Kitiş, "Özellikle gram altın ürünlerinde talep artarken, kuyumcular ve e-ticaret siteleri hareketli günler yaşıyor. FED’in faiz politikası ons altının yönü üzerinde belirleyici olacak. Döviz kurundaki kademeli de olsa yukarı yönlü hareket, gram altın fiyatını içeride desteklemeye devam ediyor. Fiziki talep, yaz aylarında altını diğer yatırım araçlarından ayrıştırıyor. Kısaca altın bu yaz yine en moda ve kazancı istikrarda arayanların yatırım aracı olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Altın yatırımcılarının gözü FED’de! Düğün sezonu açıldı, talep zirvede

BU YAZIN YATIRIM MODASI YİNE ALTIN OLACAK

Tüm gelişmeleri değerlendiren Ahmet Cumhur Kitiş, yaz sezonunun altın için yine hareketli geçeceğini belirtti. “Altın bu yaz da popülerliğini koruyacak. Hem güvenli liman hem de kültürel alışkanlıkların etkisiyle, özellikle düğün sezonunda altına olan talep güçlü kalacaktır,” ifadelerini kullandı.

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