Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 7 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:18
Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün hareketlendi. Gram altın 2 bin 995 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 35 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 2.995,59 TL'den, çeyrek altın ise 4.991,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.995,23
Satış 2.995,59
7 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.929,00
Satış 4.991,00
7 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.860,00
Satış 9.980,00
7 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.663,00
Satış 19.880,00
7 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.638,53
Satış 2.638,94
Kaynak: tgrthaber.com