Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 7 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

07 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:18

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün hareketlendi. Gram altın 2 bin 995 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 35 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2.995,59 TL'den, çeyrek altın ise 4.991,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.995,23

Satış 2.995,59

7 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.929,00

Satış 4.991,00

7 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.860,00

Satış 9.980,00

7 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.663,00

Satış 19.880,00

7 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.638,53

Satış 2.638,94