Elinde parası olan için ne dolar ne altın dedi! İslam Memiş, yeni yatırım gözdesini açıkladı: Yeni dünya düzenine giriş yaptık

06 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:31

Eline yeni TL geçenler, döviz alacaklar, altın alacaklar, borsada işlem yapanlar, kripto para piyasasındaki yatırımcılar için en net uyarı İslam Memiş'ten geldi. Finans analisti İslam Memiş, dolar, altn, borsa ve enflasyon beklentilerini yorumlayarak yeni gözde yatırım aracını paylaştı.

İslam Memiş​ elinde TL, dolar​ ve altın​ olanlar için yeni uyarılarını sıraladı. Finansal analist İslam Memiş altın, dolar ve euro piyasalarında gerçekleşecek gelişmeleri yorumladı. Elinde TL bikirimi olanlara seslenen deneyimli uzman fırsat için tarih verdi.

BORSA İSTANBUL​'DAN KORKMAYIN

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Borsa İstanbul 100 endeksi 10.75 puan seviyesinden haftayı tamamladı Yüzde 1.14'lük bir değer artışı vardı. Özellikle 99.000 puan

seviyesinin altına sarkınca borsadan korkmayın 10.2 10.400 devamında 10.600 puan seviyesine kadar yılın ilk çeyreği ile alakalı Mart ayına kadar beklentimin olduğunu sık sık ifade etmiştim.

DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM

Dolar veya döviz kurları genel itibariyle güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 35 lira 37 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru var Genel itibariyle yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli yüksek. Dövizle ticaret yapanlara, dövize ihtiyacı olanlara tekrar düşüş öngörüm olmadığını ifade etmek isterim. Euro tarafındaki beklentim de pozitif yönde devam ediyor.

ONS VE GRAM ALTININ YOLLARI AYRILDI

Ons altın 2638 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Cuma günü 2665 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve haftayı da 2638 dolar seviyesinden tamamladı. Trump koltuğuna oturana kadar bu 2600 2660 do aralığındaki oyalanmanın devam edeceğini tahmin ediyorum ancak orta ve uzun vadede görünüm pozitif yönde olduğu için ve yükseliş beklentimi koruyorum.

Gram altın tarafında yine yükseliş gördük özellikle geride bıraktığımız haftada gram altın tarafında 3055 lira seviyesine kadar yükseliş

görmüştük. Haftalık bazda da 3075 lira seviyesine kadar yükseldi. Serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3042 lira. Gram

altında 3.000 lira seviyesini destek seviyesi olarak görmeyi sürdüreceğiz. Ons altın kadar çok gerilemeyebilir gram altın tarafı. Biraz daha güçlü durmaya devam edecek. Gram altın tarafında çok düşüş beklemeyin.

ALTIN BOZMAK İÇİN ÇOK ERKEN

Elinde altın bulunduranlar, bozdurmak için oldukça erken. Gram altın almaya devam edin. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Ons altın tarafındaki dalgalanmayı gram altın tarafında beklemeyin. Yine yaz aylarında özellikle temmuz ayı itibariyle yani yılın ilk yarısında haziran ayına kadar bu yükseliş trendi kurulacak. 3100 3200 3300 böyle trend kurulacak.

TEMMUZ AYINDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK

Asıl yükselişler temmuz ayı itibariyle başlayacak yani yılın ikinci yarısında başlayacak. O yüzden her ay yeni rekor denemeleri göreceğiz. Ama Haziran ayından sonraki süreçlerde de tekrar yukarı yönlü hareketlerde sert yükselişler bekliyorum. Altın fiyatlarının kırılma dönemi temmuz ayı itibariyle başlayacak.

PİYASALAR TRUMP'I BEKLİYOR

Düğün yapacak olanlar, şimdiden hazırlık yapacak olanlar, altın borcu olanlar, alım fırsatı kollayanlar hazır olsun. Gram altın tarafında her ay yeni rekor denemeleri devam edecek ama asıl yukarı yönlü kırılmalar temmuz ayında başlayacak.

Piyasalar 20 Ocak tarihini bekliyor. Trump'ın resmi olarak görevi devre almasını bekliyor. Dolayısıyla da bütün yatırım araçlarında oyalanan bir piyasa göreceğiz.

Türkiye'nin gündemi bundan sonra enflasyon olacak. Vatandaş artık raflara, cebimize ve sofraya odaklandı. Asgari ücret ile memura, işçiye, emekliye verilecek zamlar da netleşti. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra hem asgari ücret tarafında hem de emeklilere yapılacak zam noktasında yeterli olmayan bir rakamsal değer var karşımızda.

GIDA FİYATLARININ ARTTIĞI BİR DÖNEM GELİYOR

Ekonomi yönetimi nasıl böyle bir risk aldı, onu tam çözmüş değilim ama çok ciddi bir risk aldı. 2025 yılında enflasyon rakamlarının yüzde 27 - 28 30'un aşağısına düşmesi bekleniyor ancak hane halkının hissettiği enflasyon rakamları o kadar gerileyecek mi? Tabii ki hayır ama dünyadaki gıda gıda fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye ile dünyayı kıyasladığımızda fiyatlarında yıllık yüzde 6. 7'lik bir artış olurken Türkiye'de yüzde 43.6'lık bir gıda fiyatında artış olduğu raporlandı. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de gıda fiyatlarının arttığı bir dönem geliyor.

YATIRIM İÇİN TARIM ARAZİSİ TAVSİYE EDİYORUM

Gıda krizi ile alakalı ciddi sorunlar var. Tarım arazisini tavsiye etme nedenim buydu. Toprak yatırımını tavsiye ettim. Yeni dünya düzeninde artık sentetik gıdalarla beslenen bir dünya insanı olacağımız için artık gıda fiyatlarında artışlar ciddi anlamda insanların canını yakmaya devam edecek.

EV FİYATLARI DÜŞMEYECEK

Konut ve barınma krizi ile alakalı ciddi sorunlar olacağını zaten 5 yıldır ifade ediyorum. Çok da linç ediliyorum. Çünkü ev alamayacaksınız, barınma ihtiyacınızı gideremeyeceksiniz, ev fiyatları düşmeyecek bir an önce başınızı sokacak ev alın dediğim

zaman da hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. Hoşuna gitmeyenler elindeki parayı faize bırakanlar, farklı yatırım araçlarına girenler, batanlar, parası pul olanlar maalesef başını sokacak bir ev alamadı.

YAZ AYLARINDA KONUT MÜJDELERİ GELİYOR

Konut fiyatlarındaki balon patlayacak. 22 yıldır o balonun patlamasını bekliyorlar. Ayazda kaldılar. Ben yine tekrar etmek istiyorum. Benim beklentim tl bazlı emlak fiyatlarında kesinlikle bir düşüş olması şu andaki ekonomik koşullara göre şu andaki konjonktüre

göre imkansızdır ama yine yaz aylarında sosyal konut projeleri ile alakalı ciddi bir trend tekrar başlayacak. İlk kez ev alacak arkadaşlarımızın bu sosyal konut projelerinden yararlanma olasılığı olur."