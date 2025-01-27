Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! İşte 27 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Ocak 2025 altın fiyatları...
Trump'ın ikinci kez ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla altında hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.179,05 TL'den, çeyrek altın ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 27 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
27 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.178,67
Satış 3.179,05
27 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.169,00
Satış 5.216,00
27 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.338,00
Satış 10.431,00
27 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.612,00
Satış 20.775,00
27 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.770,79
Satış2.771,18