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 | Bengül Arıca

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! İşte 7 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 3.688,91 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Nisan 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 07:26

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikası sonrası düşüşe geçti.

Serbest piyasada gram altın 3.688,91 TL'den, çeyrek altın ise 6.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! İşte 7 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 NİSAN 2025GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.687,98

Satış 3.688,91

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! İşte 7 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

7 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.160,00

Satış 6.261,00

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7 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.318,00

Satış 12.497,00

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! İşte 7 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

7 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.560,00

Satış 24.899,00

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7 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.026,70 dolar

Satış 3.027,60 dolar

Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
ETİKETLER
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#Ekonomi
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