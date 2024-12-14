Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! İşte 14 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Dünya genelinde ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 656 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 2.975,10 TL'den, çeyrek altın ise 4.950,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
14 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.974,72
Satış 2.975,10
14 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.883,00
Satış 4.950,00
14 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.797,00
Satış 9.904,00
14 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.534,00
Satış 19.732,00
14 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.647,78
Satış 2.648,12