Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! İşte 14 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

14 Aralık 2024 07:09 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:13

Dünya genelinde ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 656 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.975,10 TL'den, çeyrek altın ise 4.950,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 14 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.974,72 Satış 2.975,10 14 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.883,00 Satış 4.950,00 14 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.797,00 Satış 9.904,00 14 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.534,00 Satış 19.732,00 14 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.647,78 Satış 2.648,12 İlgili Haberler ING'den 2025 altın fiyatları tahmini geldi! Temmuz ayına dikkat Altın fiyatları 2025'te ne olacak? İslam Memiş yeni rekoru işaret etti: 'Sürpriz değil' diyerek rakamı açıkladı!