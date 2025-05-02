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 | Bengül Arıca

Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Hafta boyuncu sert bir düşüş yaşayan gram altın güne 4.034,97 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları..

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 07:24

Yatırımcı ve vatandaşların güvenli liman varlıklardan olan altın bu hafta sert dalgalanmalar yaşadı. Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile altın fiyatları dibe vurdu.

Serbest piyasada gram altın 4.035,79 TL'den, çeyrek altın ise 6.748,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.034,49

Satış 4.034,97

Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları

2 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.687,00

Satış 6.748,00

2 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.371,00

Satış 13.494,00

Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları

2 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.660,00

Satış 26.886,00

2 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.255,34

Satış 3.255,81

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Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
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