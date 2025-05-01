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Ekonomi
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 | Emir Yücel

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

Gram altının tarihin en yüksek seviyelerine ulaşması, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin satışlarını olumsuz etkiledi. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarının 4 bin 150 TL seviyelerine gerilese de tarihi zirvesini yaşadığını belirtirken, en düşük Trabzon hasır bileziği setinin 465 bin TL’den başladığını, fiyatların 1,5 milyon TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, düğün alışverişlerini de etkileyerek yeni çiftlerin daha az takı tercih etmesine ve kuyumcuların eski işlerini arar hale gelmesine neden olduğunu belirtti. İşte detaylar…

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Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 09:52

Son dönemlerde gram altının fiyatı, tarihinin en yüksek zirvesini görmesi dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin satışlarını da olumsuz etkiledi. Trabzon hasır bileziğinin fiyatı gramına göre en düşük seti 465 bin TL'den başlarken fiyatı 1,5 milyona kadar çıkabiliyor.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatının yükselmesinin Trabzon hasır bileziği satışını olumsuz etkilediğini belirterek artık hasır bilezik almanın çok zorlaştığını söyledi.

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

ALTIN EN GÜVENİLİR LİMAN!

Altının yükselişi, tarihinin zirvesini yaşadı desek yeridir. Altın geçen hafta ve önceki hafta zirvenin son noktasına ulaşmıştı. Bu hafta bir tık daha gerileme olmuştu. Geçen haftaya baktığımız zaman 4 bin 400 TL seviyelerinde işlem yapıyorduk bu haftaki rakamımız 4 bin 150 seviyelerine geriledi. Bundan sonraki süreci kestirmek açıkçası çok zor.

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

Özellikle uluslararası piyasaların çok hareketli olmasından kaynaklı Trump'ın Çin'e, Türkiye ve Avrupa ülkelerine uygulamış olduğu vergi oranları, özellikle Çin ile ekonomik anlamda savaş mücadelesi verdiğini söyleyebiliriz. Bu durum dünyayı etkilediği gibi haliyle en güvenilir liman altın oluyor.

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

3 AYDA YÜZDE 35 YÜKSELDİ!

Yatırımcı da altına yöneldiği an itibariyle altın rakam olarak yukarı doğru yön almaktadır. Yatırımcılar panik havasında olmasınlar elindeki altını tutsunlar parası olan da altın alarak yatırımına devam etsin derim. Çünkü önümüzdeki aylarda ve 2026'da tahminim altının çok çok daha yukarı doğru gideceğini söyleyebiliriz. Aralık ayında altının gramı 2 bin 980 TL, Ocak ayında 3 bin 100, Şubat ayında 3 bin 200 TL oldu. Şubat ayından itibaren yükselişe başlayarak şu andaki 4 bin 150 TL'de olduğunu söyleyebilirim. 3 ay içerisinde rakam neredeyse yüzde 35 gibi yükseldi.

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

DÜĞÜN YAPACAKLAR DİKKAT!

Trabzon hasır bileziği satışı düşüyor Altın gramının artmasının Trabzon hasır bileziği satışını zora soktuğunu ifade eden Yazıcı, "Düğün yapacak olanlar her bir şekilde eğer 5 bilezikse 3'e düşürecek. Genelde 19 kol hasır bilezikse ya 13 sıraya ya da 11 sıraya düşürecek. Dolayısıyla kuyumcular olarak eski işleri mumla arar durumdayız. Yeni çiftler, gençler iki yüzükle, iki alyansla, bir çift küpe ile düğünü kapatabiliyorlar şu anda gördüğümüz tablo bu. Yaz sezonunda umudumuz çok fazla inşallah hayırlısı olur.

Düğün yapacaklar dikkat! Trabzon hasır bileziği uçtu

Hediyelik konusunda önceden çeyrek altın takmak ucuzdu. Bugün bir çeyrek altın 7 bin 500 seviyesinde işlem görüyor. Bir gram altının fiyatı 4 bin 200 TL civarında. Trabzon hasırının ise en düşüğü 95 gramdan başlıyor; yaklaşık fiyatı 465 bin TL. Rakamlara bakıldığında 150 grama kadar olan 735 bin TL. Bunlar orta sınıf hasırı. Dolayısıyla Trabzon hasırının fiyatı 1,5 milyona kadar gideni var. Altın yukarı çıktıkça hasır almak da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.”

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