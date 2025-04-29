Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Yeni evleneceklere müjde! Bakan Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan’da başlayan doğum yardımı başvurularına 287 bin 518 ailenin katıldığını açıkladı. En çok başvuru (%41) ilk çocuk için yapılırken, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa en yüksek başvuru yapan iller oldu. 1 Ocak 2025’ten itibaren ilk çocuğa 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL destek verilecek. Ödemeler, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam edecek ve ilk ödemeler Mayıs’ta annelerin hesaplarına yatacak. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere destek için 16 firmayla indirim protokolü yapılacak. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında özel indirimler sunulacak; detaylar 30 Nisan’da açıklanacak. Göktaş, özel sektörü de indirim kampanyalarına katılmaya davet etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni evleneceklere müjde! Bakan Göktaş tarih verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 12:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımlarına 287 bin 518 ailenin başvurduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, ailenin önemine işaret ederek, "Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik" diye konuştu.

Yeni evleneceklere müjde! Bakan Göktaş tarih verdi

Bakan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı. Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti: "Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı.

Yeni evleneceklere müjde! Bakan Göktaş tarih verdi

En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. 3'üncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. 3'ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti." Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Yeni evleneceklere müjde! Bakan Göktaş tarih verdi

YENİ EVLENENLERE DESTEK PAKETİ YARIN AÇIKLANACAK!

Evlenecek gençler için beyaz eşyadan mobilyaya indirim anlaşması Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum." Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.”

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.