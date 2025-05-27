Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2025 altın fiyatları

Küresel piyasalar Trump'ın AB'ye karşı ek gümrük vergisi söylemlerinin oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. Gram altın güne 4.190,44 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 185 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 3 artışla 4 milyon 188 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.190,44 TL'den, çeyrek altın ise 6.898,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 27 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.189,94

Satış 4.190,44

27 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.817,00

Satış 6.898,00

27 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.633,00

Satış 13.795,00

27 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.185,00

Satış 27.467,00

27 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.340,74

Satış 3.341,10