Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte 20 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in geçici süreliğine anlaşmasının iyimserliğe rağmen, para politikası belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın fiyatları bu gelişmelerin etkisiyle dün gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını gerçekleştirdi. Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe ise hareketli başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.009,56 TL'den, çeyrek altın ise 6.724,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 20 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.008,98

Satış 4.009,56

20 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.660,00

Satış 6.724,00

20 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.320,00

Satış 13.449,00

20 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.556,00

Satış 26.816,00

20 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.213,63

Satış 3.214,00