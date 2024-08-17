Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! İşte 17 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

17 Ağustos 2024 07:26 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 08:04

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi. Ons altın 2492 dolarla en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte gram altından da tarihi rekor geldi.

Serbest piyasada gram altın 2.716,66 TL'den, çeyrek altın ise 4.505,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

17 AĞUSTOS 2024 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.715,88

Satış 2.716,66

17 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.430,00

Satış 4.505,00

17 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.885,00

Satış 8.999,00

17 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.745,00

Satış 17.945,00

17 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.507,82

Satış 2.508,53