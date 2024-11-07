Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte 7 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

07 Kasım 2024 07:10 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:13

ABD'de kıyasıya geçen başkanlık yarışında zafer Donald Trump'ın oldu. Trump'ın galibiyetiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 altın fiyatları...

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın galibiyeti sonrası altın fiyatları sert düşüşler görüldü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 971 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,1 azalışla 3 milyon 77 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.923,96 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.923,42

Satış 2.923,96

7 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.926,00

Satış 4.978,00

7 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.823,00

Satış 9.950,00

7 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.645,00

Satış 19.829,00

7 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.658,45

Satış 2.658,99