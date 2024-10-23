Altın fiyatlarında son 45 yılın en iyisi

23 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:16

Yatırımcının dünyada en çok güvendiği liman olan altın zirveye oynuyor. Ortadoğu'da artan gerilim ve ABD seçimleri altın fiyatlarını tekrar tetikledi. Ons başına fiyatı yükselen altının 2025'te durumu merak ediliyor. Saxo Bank ve UBS gibi finans devleri, son 45 yılın en büyük kazançlarından birini elde eden altın fiyatına ilişkin tahminin paylaştı.

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Dünyada artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını zirveye taşıyor. Ortadoğu'daki çatışmalar ve yaklaşan ABD seçimleri, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Şu anda ons başına 2.750 doları aşan altın, son 45 yılın en büyük kazançlarından birini elde etti. Peki, altın 3.000 doları da görecek mi?

İyimser Altın fiyatlarının bu yükselişi pek çok uzmana göre devam edecek. Özellikle merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve küresel ekonomideki belirsizlikler altını daha da cazip hale getiriyor. Saxo Bank ve UBS gibi finans devleri, 2024 ya da en geç 2025 yılı içerisinde altının 3.000 doları bulabileceğini öngörüyor.

ALTINI YÜKSELTEN FAKTÖRLER

• Ortadoğu’da İran’a yönelik olası bir saldırı riski yatırımcıları tedirgin ediyor.

• ABD’de yaklaşan seçimler ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırıyor.

• Asya ülkelerinin fiziki altın talebi altın fiyatlarını destekliyor.

• Merkez bankalarının güçlü alımları ve faiz indirim beklentileri altını yukarı itiyor.

• Ukrayna'daki savaş ortamı, altının lehine makroekonomik tabloyu pekiştiriyor.

Altın Yılın Yıldızı Altın, 2024’te yüzde 31'lik kazançla bu yılın en çok değer kazanan emtialarından biri oldu. 2007’deki yüzde 30,9'luk performansını geride bırakarak yeni bir rekora imza atıyor. Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde altını güvenli liman olarak görmesi.

Gelecek İçin Tahminler Saxo Bank, bu yıl sonunda altının 3.000 dolara ulaşabileceğini belirtirken, HSBC ve ING gibi büyük bankalar da altın fiyatlarının 2025'e kadar bu seviyeye çıkabileceğini düşünüyor. HSBC, yılsonunda altının 2.950 doları görebileceğini söylerken, ING dördüncü çeyrek için 2.580 dolarlık bir tahmin yapıyor.

45 YILIN EN İYİSİ

Altın fiyatları bu yıl önemli bir yükseliş kaydederek, değerini üçte bir oranından daha fazla artırdı. Şu ana kadar, 2007 yılında görülen yüzde 30.9'luk artışı geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi. 2024 yılı, altın için tarihi bir yıl olma yolunda ilerliyor ve sarı metalin fiyat performansı son 45 yılın en iyisi olarak öne çıkıyor.