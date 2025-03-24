Altın fiyatlarında son durum! İşte 24 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın fiyatları yeni haftaya da hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 3.687,99 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Mart 2025 altın fiyatları...
Yatırımcının ve vatandaşların güvenli limanı olan altın, jeopolitik risklerin yanında dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerden de etkileniyor. Geçtiğimiz hafta rekora doymaya altın yeni haftaya da hareketli başladı.
Serbest piyasada gram altın 3.687,99 TL'den, çeyrek altın ise 6.140,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 24 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.687,67
Satış 3.687,99
Alış 6.053,00
Satış 6.140,00
Alış 12.105,00
Satış 12.274,00
Alış 24.136,00
Satış 24.447,00
Alış 3.017,49
Satış 3.017,84