Çarşı pazar karıştı! İslam Memiş şimdi yapılması gerekeni açıkladı: Altına bütçesi yetmeyenler dikkat

Altın fiyatları yükseliş trendini takip ediyor. Gram altın 4000 TL'yi görürken yatırımcılar gümüş, dolar ve euro gibi alternatif yatırım araçlarını da göz önünde bulundurmaya devam ediyor. Bankalardan altın alımında binde 2 oranında vergi getirilirken elinde altın olanlar için finans analisti İslam Memiş'ten uyarı geldi. Memiş, "Eğer acil nakit ihtiyacınız yoksa, elinizdeki altını tutmaya devam edebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Altın fiyatları yükseliş trendinde 4000 TL'yi gördü. Yıl içinde 4500 TL seviyelerine ulaşması beklenen gram altın için İslam Memiş yeni beklentilerini paylaştı. Gümüş, gram bazında 40-45 TL bandında seyrediyor. Bankadan altın alınanlar için binde 2 oranında vergi uygulandı. Yatırımcılar ise döviz piyasasında euronun cazip olduğunu düşünüyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın hangi seviyelere ulaşabilir? Elinde altın olanlar ne yapmalı? Yatırım yapmayı düşünenler için hangi alternatifler öne çıkıyor? Yatırım yapmayı düşünenler için hangi alternatiflerin öne çıktığını İslam Memiş anlattı.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Altın fiyatları son günlerde sert hareketler sergiliyor. 4000 TL seviyesini gören gram altın, piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden işlem göremedi. Ancak yükseliş eğilimi devam ediyor.

GRAM ALTIN 4500 TL’Yİ GÖREBİLİR Mİ?

Gram altın fiyatı kısa sürede 4000 TL seviyesine ulaştı. Şu an 3750 TL civarında seyrediyor. Ancak ons altının 3000 dolar seviyesinin üzerine yerleşme çabası, gram altında yeni zirveleri gündeme getiriyor. Yıl içinde 4500 TL seviyesinin görülmesi artık sürpriz değil.

Tam altın 24.334 TL seviyesine ulaşırken, yarım altın 12.135 TL ve çeyrek altın 6100 TL’yi gördü. Çeyrek altında 6500 TL, yarım altında 13.000 TL seviyeleri artık şaşırtıcı olmayacak. Altın, bir yatırım aracı olmanın yanı sıra giderek lüks bir tasarruf aracı haline geldi.

ALTINDA HANGİ TÜRLER YASAKLANDI?

Geçtiğimiz yıl 0,25 ve 0,50 gram altınlara yasak gelmişti. Bu yıl ise “astar altın” olarak bilinen işçiliksiz altının üretimi ve satışı yasaklandı. Vatandaşların tercih ettiği bu altın türü, paketli gram altına kıyasla daha düşük işçilik maliyetine sahipti. Ancak artık yalnızca paketli gram altın satılacak. Ellerinde astar altın bulunan vatandaşların paniğe kapılmasına gerek yok. Kuyumcularda bozdurma işlemi sorunsuz şekilde devam edecek.

ALTINA BÜTÇESİ YETMEYENLER İÇİN ALTERNATİF GÜMÜŞ

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendiriyor. Gram altın 4000 TL seviyesine ulaşırken, gümüşün gram fiyatı 40-45 TL bandında seyrediyor. TL bazında yılın ilk çeyreğinde gümüş, altından daha fazla kazandırdı. Gümüş yatırımı yapmak isteyenler, bankalardan gümüş hesabı açabilir veya Kapalıçarşı gibi fiziki piyasadan gümüş satın alabilirler.

BANKADAN ALTIN ALANLAR İÇİN VERGİ GELDİ

Bankalar üzerinden altın alımında binde 2 oranında vergi uygulanmaya başlandı. Bu, bugünkü fiyatlarla gram başına yaklaşık 8 TL’ye denk geliyor. Artık bankadan altın alan herkes bu vergiyi ödemek zorunda.

ALTINI OLANLAR NE YAPMALI? SATMALI MI, BEKLEMELİ Mİ?

Eğer acil nakit ihtiyacınız yoksa, elinizdeki altını tutmaya devam edebilirsiniz. Yıl içinde yeni yükselişler bekleniyor. Ancak piyasadaki hızlı hareketler nedeniyle panikle alım-satım yapmamak önemli.

Önümüzdeki haftalarda döviz kurlarında ve altın fiyatlarında bir normalleşme süreci görülebilir. Ancak altın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güçlü kalmaya devam edecek.

Temmuz ayına kadar 3700 3800 temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz vardı bırakın temmuz ayını bırakın yılın 2. yarısında iki gün önce gram altın 4.000 lir seviyesinin üzerini gördü. 4040 liraya kadar yükseldi. Yılın kalan diğer yarısında da artık oyalamaya devam ederler. Şimdi gram altın yatırımcısı elimde altınım var satmalı mıyım, diyor. Yani bu soru bana çok ilginç geliyor. Çünkü bu sorunun cevabını sık sık verdik ihtiyacın yoksa beklemeye devam et. Bu bir ikincisi zaten fiyatlar şok fiyatlamasına zaten yüksek ve inanılmaz rakamlar var karşımızda. Karşılığında ev alacaksın araba alacaksın tabii ki bozduracaksın.

DOLAR MI EURO MU?

Döviz yatırımı yapmak isteyenler için euro daha avantajlı görünüyor. 1.03 seviyelerinden 1.09’a yükselen euro/dolar paritesi, yılın ilk çeyreğinde dolardan daha fazla kazandırdı. Teknik analizlere göre euro/dolar paritesinin 1.12 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Ancak Avrupa ekonomisinde ciddi riskler de mevcut. Yine de yatırım tercihini dövizden yana yapacak olanlar için euro, dolara göre daha cazip bir seçenek olabilir.

Öte yandan döviz, bir yatırım aracı değil, ticaret aracı olarak değerlendirilmeli. Eğer yurt dışıyla ticaret yapıyorsanız ya da dövize dayalı harcamalarınız varsa, fiyat hareketlerini beklemeden ihtiyacınızı karşılamak en mantıklı seçenek olacaktır.

PANİK YAPMADAN FIRSAT KOLLAYIN

Altın, gümüş, dolar ve euro arasındaki tercihler, yatırımcının risk iştahına ve bütçesine bağlı olarak değişiyor. Ancak mevcut tabloda altın ve gümüş hala güçlü bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Piyasada her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu yüzden korku ve paniğe kapılmadan, fırsatları kollayarak hareket etmek en doğru strateji olacaktır.

BORSADA KÖTÜMSER DEĞİLİM

Piyasalarda yaşanan bu şok fiyatlamaları yine görmeye devam ediyoruz. Borsada kötümser değilim. Orta ve uzun vadede çekimser değilim ama mesela borsaya girmemiş olan bir kişi borsada malum 10.500 10. 650 10.800 puan seviyeleri vardı geçen hafta. 10.000 puan seviyesinin altında sarkabilir dikkat edin uyarılarım vardı. Bu kar satışları ile birlikte borsadan çıkıp da TL'de bekleyen yatırımcılar da vardı ve dolayısıyla bu gözaltı kararlarıyla birlikte bu satış dalgası daha çok derinleşti. Aslında önceden satış pozisyonu almış yatırımcılar da giriş için bir noktada fırsat bulmuş oldular. Yarın mesela örnek verelim 23 hafta sonra bunun tam ters rüzgarında bir endeks mutlaka göreceğiz 11.8 122.000 puan seviyeler yıllık bazlı beklemeye devam ediyoruz. O yüzden gelecek fiyatlamaları satın almak için bu fiyatları bence değerlendirmek gerekiyor. Bu fiyatların düşüşleri çöküşleri kalıcı değil hiçbir şey sonsuza kadar kalıcı değil.

KUSURSUZ FIRTINA GERÇEKLEŞİYOR

Altın tarafında da o yıllık beklediğimiz öngörüler Mart ayında gerçekleşti. Mart ayında gerçekleşmeyen hiçbir şey olmadı ama ne yapıyoruz altın tarafında biz alım yapmıyoruz. Biz kenarda beklemeye devam ediyoruz. Özellikle ons altın tarafında dolarla beklemeyi tercih ettiğimiz için biz arkadaşlarımızla birlikte dolarda beklemeye devam ediyoruz. Alan aldı mı evet aldı almaya devam ediyorlar mı evet devam ediyorlar. Biz almıyoruz bizim taktiğim farklı Biz Şubat ayında bütün

birikimlerimizi yatırıma çevirmiştik, konut almıştık malum biliyorsunuz elimizdeki altınları 8826 seviyesinden gümüşe çevirmiştik orada da problem yok. Şok fiyatlaması ile birlikte bizim yıllık bazda beklediğimiz her şey bu mart ayında gerçekleşmiş oldu. Özellikle yine Aralık ayında başlayacak mart ayına kadar devam edecek kusursuz fırtına bunu sık sık dillendiriyordum başladı.