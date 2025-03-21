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 | Kübra Çelepi

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatlar için sinyal geldi: Merkez'in ardından harekete geçecekler

Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını artırarak piyasadaki dalgalanmaları kontrol altına almak ve döviz kuru üzerinde denge sağlamak istedi. Ekonomist Sefer Şener'e göre bu hamlenin ardından bankalar da mevduat faizlerini yükselterek döviz ve altına yönelimi önlemeye çalışacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:22

Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükselterek piyasadaki dalgalanmaları kontrol altına almak ve döviz kuru üzerinde denge sağlamak amacıyla adımlar attı. Faiz artışı öncesinde döviz piyasasında yüzde 7-8’e varan dalgalanmalar yaşandı. Piyasalarda daha önce Nisan ayında 200-250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi vardı. Ancak döviz kurlarındaki son artış ve enflasyona olası etkileri nedeniyle faiz indirimi ihtimali azaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

TGRT Haber TV'ye konuşan Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu adım, piyasadaki dalgalanmaları kontrol altına almak ve döviz kuru üzerinde denge sağlamak amacıyla atıldı.

Faiz artışı öncesinde döviz piyasasında yüzde 7-8’e varan dalgalanmalar yaşandı. Son üç gün içinde dolar kuru 36,60 seviyelerinden yükselerek 38’in üzerine çıktı. Küresel ekonomik gelişmeler de piyasaları etkiledi. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) kararları, Avrupa Birliği’nin ticaret politikaları ve küresel belirsizlikler, döviz kurlarında hareketliliğe neden oldu. Borsa tarafında ise ilk etapta sert satışlar görülse de Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle dengelenme sürecine girildi.

MERKEZ BANKASI’NIN YENİ ADIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası, faiz artırımının yanı sıra zorunlu karşılıklar ve depo alım ihaleleri yoluyla piyasadaki likiditeyi ayarlamaya devam edecek. Bankanın rezerv durumu da oldukça güçlü:

Brüt rezerv: 171,5 milyar dolar

Net rezerv (SWAP dahil): 70 milyar dolar

Net rezerv (SWAP hariç): 65,5 milyar dolar

Merkez Bankası’nın rezerv gücü, piyasalardaki aşırı oynaklığın önüne geçilmesini sağlayacak.

NİSAN AYINDA FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR MU?

Piyasalarda daha önce Nisan ayında 200-250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi vardı. Ancak döviz kurlarındaki son artış ve enflasyona olası etkileri nedeniyle faiz indirimi ihtimali azaldı. Yani artırım beklemiyoruz onu söyleyelim ama ihtimaller dahilinde. Yani bu kurlar dalgalanırsa piyasada konjonktür olarak farklı hareketlenmeler devam ederse o zaman arttırırım diyor Merkez Bankası.

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BANKALAR HAREKETE GEÇEBİLİR

Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma faizini artırması, bankaların da mevduat faizlerini yukarı çekmesini gerektiriyor. Bankalar, döviz ve altına yönelimi önlemek için mevduat faizlerini 200-400 baz puan artırabilir. Bu şekilde yatırımcılar döviz yerine TL’de kalmaya teşvik edilecek. Önümüzdeki hafta bankaların bu yönde adımlar atması bekleniyor.

DÖVİZ VE ALTINDA ALIM-SATIM FIRSATI MI?

Son üç günde döviz ve altında olağanüstü artışlar yaşandı. Ancak bu tür dönemlerde alım-satım yapmak riskli. Nedenleri ise şöyle;

  • Döviz bir yatırım aracı değildir ve ani dalgalanmalar yüksek maliyetler doğurabilir.
  • Kapalıçarşı ve döviz bürolarında makas açıldı, bu da alım-satım işlemlerinde kazanç sağlamayı zorlaştırıyor.
  • Borsada ani satışlar yerine beklemek daha doğru bir strateji olabilir.
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YATIRIMCI BEKLE GÖR MODUNA GEÇMELİ

En iyi strateji “bekle ve gör” politikasıdır. Ani kararlar almak yerine piyasanın dengelenmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Mevcut ekonomik ortamda yatırımcıların aceleci olmaması ve piyasaları dikkatle takip etmesi gerekiyor. Merkez Bankası’nın müdahaleleri, bankaların atacağı adımlar ve küresel gelişmeler piyasalardaki yönü belirleyecek. Yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden kaçınarak uzun vadeli stratejiler belirlemeli."

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Sıkça Sorulan Sorular

Mevduat faiz oranları değişir mi?
Mevduat faiz oranlarının belirli bir değişiklik sıklığı bulunmamaktadır.
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