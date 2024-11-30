Altın fiyatlarında son durum! İşte 30 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

30 Kasım 2024 07:12 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 08:02

Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son iş gününü hafif yükselişle kapattı. Gram altın, çeyrek altında hareketlilik başladı. İşte 30 Kasım 2024 altın fiyatları...

Emeklilere kötü haber! Özgür Erdursun 'geçmiş olsun' diyerek açıkladı: Emeklilerin o hakkı kaldırılıyor

Emeklilere kötü haber! Özgür Erdursun 'geçmiş olsun' diyerek açıkladı: Emeklilerin o hakkı kaldırılıyor

Hesaplı emeklilik için kritik tarih! Başvuranların parası cebinde kalacak: EYT'liler de faydalanacak!

Hesaplı emeklilik için kritik tarih! Başvuranların parası cebinde kalacak: EYT'liler de faydalanacak!

Ons altın​, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 653 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram​ fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 3 milyon 45 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2.961,83 TL'den, çeyrek altın ise4.991,00TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.960,54

Satış 2.961,83

30 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.919,00

Satış 4.991,00

30 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.869,00

Satış 9.982,00

30 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.678,00

Satış 19.889,00

30 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.654,41

Satış 2.655,57