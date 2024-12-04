Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

04 Aralık 2024 07:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:31

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesi altın fiyatları güne sakin başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 8 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2.955,12 TL'den, çeyrek altın ise 4.956,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.954,87

Satış 2.955,12

4 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.897,00

Satış 4.956,00

4 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.824,00

Satış 9.913,00

4 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.587,00

Satış 19.747,00

4 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.645,66

Satış 2.646,01