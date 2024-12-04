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Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 07:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:31

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesi altın fiyatları güne sakin başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 8 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu. 

Serbest piyasada gram altın 2.955,12 TL'den, çeyrek altın ise 4.956,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları... - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.954,87

Satış 2.955,12

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları... - 2. Resim

4 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.897,00

Satış 4.956,00

4 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.824,00

Satış 9.913,00

Altın fiyatlarında son durum! İşte 4 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları... - 3. Resim

4 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.587,00

Satış 19.747,00

4 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.645,66

Satış 2.646,01

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Kaynak: tgrthaber.com
altın22 ayar bilezik

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