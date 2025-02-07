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 | Bengül Büyükhan

Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyre geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Şubat 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
www.tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 07:38

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 332 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.319,32 TL'den, çeyrek altın ise 5.513,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

 

 

7 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.318,94

Satış 3.319,32

7 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.466,00

Satış 5.513,00

7 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.932,00

Satış 11.027,00

7 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.796,00

Satış 21.962,00

 

7 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.866,25

Satış 2.866,64

 

 

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