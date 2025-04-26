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 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar için alım fırsatı mı? İslam Memiş’ten kritik tavsiyeler

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında düşüş eğilimi başladı. Ani dalgalanmaların sebebi merak konusu olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten önemli değerlendirmeler geldi. Memiş, altın fiyatlarının gerilemesinin süreceğini belirterek, "Adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 14:42

Son haftalarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarında yön değişti. Gram altın 4 bin 350 TL'ye kadar tırmanırken, ons altın da Nisan ayında tarihi bir zirve yaparak 3 bin 500 dolar seviyesini gördü. Ancak uzmanların uzun süredir uyardığı gibi, altın fiyatlarında düzeltme hareketi başladı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında ve katıldığı canlı yayınlarda altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Balon patladı" ifadesiyle dikkat çeken Memiş, ons altının 3 bin doların altına sarkması halinde, alım yönlü hareketlerin başlayabileceğini vurguladı.

Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar için alım fırsatı mı? İslam Memiş’ten kritik tavsiyeler

SERT GERİ ÇEKİLME: 200 LİRA DEĞER KAYBI

Altın, birkaç gün içinde yaklaşık 200 TL değer kaybetti. Ons altın ise 3 bin 318 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Memiş, yaşanan bu düşüşü "teknik satış" ve "balon fiyatlamanın sönmesi" olarak değerlendirdi. Gram altın cephesinde ise 4 bin lira seviyesinin altına inilmesi halinde alım için pozisyon alınabileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar için alım fırsatı mı? İslam Memiş’ten kritik tavsiyeler

"HENÜZ ALIM ZAMANI DEĞİL"

İslam Memiş, Türk Lirası bazında altının hala pahalı olduğunun altını çizerek yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti. "Planımıza sadık kalacağız. Altın fiyatları bizim paramıza göre ucuzladığında, alım için harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar için alım fırsatı mı? İslam Memiş’ten kritik tavsiyeler

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİĞİNDE ALIM FIRSATI BAŞLAYACAK

Altın almayı düşünenler için de zamanlama konusunda ipuçları veren Memiş, destek seviyelerinin görülmesini beklemek gerektiğini belirtti. Fiyatlar yeterince geri çekildiğinde, TL bazında ucuzlama yaşanacağını ve bunun alım fırsatı oluşturacağını söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın şu an 4.099 TL'den alıcı buluyor.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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