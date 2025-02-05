Altın fiyatlarında tarihi zirve! İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam vererek uyardı: Eğer nakite ihtiyacınız varsa...

05 Şubat 2025 09:34 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:35

Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle artan jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Ons ve gram altın rekor kırarken, yatırımcılar "Altın daha da yükselir mi?" sorusuna cevap arıyor. Uzman isim İslam Memiş, gram altın için 4500 TL tahmini yaparken, kritik eşiğin temmuz sonrası aşılabileceğini belirtti. Peki, altın almak için doğru zaman mı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi

Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi

Yeni haftaya hareketli başlayan piyasalarda, altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik ek gümrük tarifeleri planı, küresel piyasalarda tedirginliğe neden olurken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altın fiyatı 2.856 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 3.300 TL’yi aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı da büyük bir sıçrama yaparak 5.423 TL seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altını ise 21.589 TL’den işlem görüyor. Son bir aylık süreçte altındaki yükseliş oranı yüzde 9’u buldu.

ABD VERİLERİ VE FED'İN TEMKİNLİ TAVRI

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarını ve ekonomik verileri yakından takip ediyor. Özellikle, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi büyük önem taşıyor. Ancak ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlik, yatırımcıların makroekonomik verilere duyarlılığını bir miktar azaltmış durumda.

Fed yetkilileri, ek gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki baskısını göz önünde bulundurarak temkinli duruşlarını sürdürüyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesine neden olabilir.

İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARILAR

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzman İslam Memiş, küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Eğer nakit ihtiyacınız yoksa, elinizdeki gram altını tutmaya devam etmelisiniz" diyen Memiş, alım fırsatı kollayan yatırımcıların ise ons altın fiyatlarını dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti.

Memiş, Temmuz ayına kadar gram altın fiyatının 3.500-3.700 TL bandında seyretmesini beklediğini, yılın ikinci yarısında ise 4.000-4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ancak kritik eşik olarak 2.720 dolar seviyesine dikkat çeken Memiş, bu seviyenin üzerindeki ons fiyatlarını alım fırsatı olarak değerlendirmediğini ifade etti.

Öte yandan, dolar kuru hakkında da değerlendirmede bulunan Memiş, şu an için dolar pozisyonlarını bozmadıklarını ve birkaç hafta daha beklemeyi tercih ettiklerini vurguladı.