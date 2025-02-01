Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş'ten kritik uyarı! Bu tarihe dikkat çekti

01 Şubat 2025 14:45 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 15:15

Altın, son dönemdeki rekor serisine devam ediyor ve gram altın haftayı 3.220 TL ile kapatarak yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Peki, bu yükseliş sürdürülebilir mi? İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve Bitcoin gibi finansal enstrümanlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Yatırımcılar, altın fiyatlarının son durumunu ve borsa hareketlerini yakından izlerken, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın piyasalar üzerindeki etkisi de tartışılmaya devam ediyor. Altın, özellikle güvenli liman olarak dikkat çekerken, bu hafta ve geçen ay yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Gram altın, bir ayda 140 TL artış göstererek, yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında haftayı yükselişle kapattıklarını belirtti. Ancak kısa vadede kar satışlarının yaşanabileceği uyarısını yaptı. Memiş, "Ons altın 2.700 dolar seviyesinin altına inebilir. Gram altın için de kısa vadede gerilemeler söz konusu olabilir. Ancak Mart ayı itibarıyla fiyatların tekrar yükselmesini bekliyoruz. Her ay yeni bir rekor göreceğiz" şeklinde konuştu.

YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Memiş, özellikle yılın ikinci yarısında daha yüksek altın fiyatları beklediğini ifade etti. Temmuz ayından sonra gram altının 4.000-4.500 TL seviyelerine çıkabileceğini belirterek, yatırımcıların uzun vadeli beklentilerle hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

ALTIN YATIRIMCISINA TAVSİYELER

Altın yatırımcıları için önerilerde bulunan Memiş, "Elinde altın tutanlar beklemeye devam etsin. Ancak nakite ihtiyaç duyanlar, mevcut fiyatları değerlendirebilir. Altın almak isteyen veya borcu olan yatırımcıların ise önümüzdeki haftaları gözlemlemesi daha doğru olacaktır" dedi.

Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarken, uzmanlar kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.