Altın rekor kırdı, gözler 3.000 dolarda! Gümüşte de hızlı yükseliş başladı

31 Ocak 2025 09:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:21

Altın, 2025'in ilk ayında yeni bir rekor kırarak 2.849 dolara ulaştı ve analistler 3.000 dolar hedefini konuşmaya başladı. Gümüş ise %4 yükselişle 32 doları aştı. Yeni Trump yönetiminin politikaları ve küresel belirsizlikler, güvenli liman talebini artırırken, Fed’in faizleri sabit tutması piyasaları temkinli hale getirdi. Uzmanlar, altındaki ivmenin yavaşlayabileceğini ancak asıl büyük hareketin gümüşte yaşanabileceğini belirtiyor.

Gram altın rekor tazeledi! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 altın fiyatları

Gram altın rekor tazeledi! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 2025 yılının ilk ayı tamamlanırken, altın fiyatları yeni bir rekor kırarak yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. 2024 boyunca 40 kez zirve gören altın, 2025’e de güçlü bir yükselişle başladı. Uzmanlar, bu hareketin sadece başlangıç olabileceğini söylüyor.

Altında 3.000 Dolar Hedefi!

Finans piyasalarının önde gelen analistlerinden MarketGauge Baş Stratejisti Michele Schneider, altının ons başına 2.800 doları net bir şekilde aşması durumunda 3.000 dolara rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti. Şu anda Şubat vadeli altın fiyatları 2.849,40 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda %2’ye yakın değer kazandı.



Öte yandan, gümüş altından daha hızlı bir yükseliş gösteriyor. 32 doları aşan gümüş fiyatları, Mart vadeli işlemlerde 32,475 dolara ulaştı ve günlük bazda %4 değer kazandı.

Jeopolitik Riskler ve Yeni Yönetimin Etkisi

Analistler, 2025 yılı için altın ve gümüşte yükseliş bekliyordu, ancak çoğu bu hareketin yılın ikinci yarısında başlayacağını öngörmüştü. Ancak, yeni Trump yönetiminin politikalarının oluşturduğu belirsizlik, güvenli liman talebini erkenden artırdı.

Altının rekor kırdığı gün, ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri değiştirmediğini açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda aceleleri olmadığını, enflasyon ve iş gücü piyasasının gidişatına bağlı olarak karar vereceklerini söyledi.

Ancak piyasalar Powell’ın açıklamalarına fazla tepki vermedi. ActivTrades Analisti Ricardo Evangelista, “Faiz oranlarının yüksek kalması ihtimali konuşulsa da yatırımcıların asıl endişesi, yeni yönetimin korumacı politikalarının ekonomik sonuçları. Bu durum, faiz getirisi olmayan altını cazip hale getiriyor ve güvenli liman alımlarını destekliyor” dedi.

Altının Yükselişinin Arkasında Sadece Trump Yok

Solomon Global Direktörü Paul Williams ise altındaki yükselişin sadece Trump yönetiminin politikalarından kaynaklanmadığını belirtti. Williams, “Bu sadece geçici bir yükseliş ya da ‘Trump etkisi’ değil. Küresel ekonomi, derin bir belirsizlik içinde ve jeopolitik riskler her geçen gün artıyor. Dünya düzeni giderek daha istikrarsız hale geliyor. Böyle bir ortamda altın, riskten korunma ve servet saklama aracı olarak daha da cazip hale geliyor” dedi.

Altın fiyatları rekor kırarken, yatırımcı ilgisinin henüz tam olarak piyasaya yansımadığı belirtiliyor. Abrdn ETF Strateji Direktörü Robert Minter, “Şu anki piyasa ortamı, ‘mosh pit’ gibi. Ne olacağını kestirmek zor. Altın yatırımcı ilgisini tam olarak çekmiş değil, bu da piyasada hala büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Gümüşe Dikkat! Asıl Büyük Hareket Burada Olabilir

Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği tartışılırken, bazı analistler gümüşe daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. TD Securities uzmanları, “Altında aşağı yönlü riskler sınırlı ama yukarı yönlü ivme zayıflıyor. Altın yatırımcıları biraz dinlenmeye çekilmiş gibi görünüyor. Ancak gümüşte durum farklı. 2024’ten beri sıkışıp kalan gümüş fiyatları sonunda yukarı yönlü kırıldı. Vadeli işlemlerdeki bu çıkış, yatırım fonlarının ve büyük alıcıların gümüşe yönelmesini tetikleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.