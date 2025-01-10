Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 10 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

10 Ocak 2025 07:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:12

Altın haftanın son gününde yatay seyrediyor... Gram altın 3 bin lira, çeyrek altın ise 5 bin lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 10 Ocak 2025 cumhuriyet altını, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 46 bin lira, en yüksek 3 milyon 53 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 48 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.041,25 TL'den, çeyrek altın ise 5.024,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın​ alış-satış fiyatları...

10 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.040,67

Satış 3.041,25

10 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.976,00

Satış 5.024,00

10 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.955,00

Satış 10.046,00

10 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.849,00

Satış 20.010,00

10 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.672,99

Satış 2.673,46