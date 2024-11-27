Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 27 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

27 Kasım 2024 07:19 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:55

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Dolar küresel piyasalarda güç kazanırken altında düşüş yaşıyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım 20244 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 51 bin lira, en yüksek 3 milyon 95 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 azalışla 3 milyon 53 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın2 .939,81 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.033,00TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 27 Kasım 20244 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın​ alış-satış fiyatları...

27 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.939,47

Satış 2.939,81

27 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.965,00

Satış 5.033,00

27 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.961,00

Satış 10.097,00

27 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.863,00

Satış 20.059,00

27 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.637,96

Satış 2.638,30