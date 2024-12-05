Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları

05 Aralık 2024 07:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 07:43

Bu hafta iniş - çıkışlar yaşayan altın fiyatları bugün yatay bir seyir izliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları...

Küresel piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Trump​'ın atacağı adımlar doları desteklerken altın​ fiyatları​ da yerinde saymaya devam ediyor. Serbest piyasada gram altın 2.959,17 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 5 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 5 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.958,99 Satış 2.959,17 5 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.909,00 Satış 4.974,00 5 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.849,00 Satış 9.946,00 5 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.636,00 Satış 19.817,00 5 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.648,23 Satış 2.648,65 İlgili Haberler Sahte dolar krizi yatırımcının rotasını değiştirdi! Altına talep arttı Altın fiyatlarındaki yükseliş bitti mi? Dikkat çeken 2025 tahmini