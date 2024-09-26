Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Ünlü yatırımcı gram altın için yeni rakam verdi 

26 Eylül 2024 22:21 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 22:26

FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası altındaki yükseliş devam ediyor. ons altın 2 bin 668 dolar seviyelerini yoklarken uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. 'Altın yükselecek mi' sorusuna cevap veren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, beklediği rakamı da açıkladı. İşte altında son durum...

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Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz​, altın​ piyasalarındaki hareketliliği ve gelecekteki beklentilerini değerlendirdi. Uzun zamandır beklenen altın fiyatlarındaki yükselişin başladığını belirten Eryılmaz, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz​ indirme kararının ardından altın piyasalarında hareketlenme yaşandığını söyledi.

'FED'İN ALTINA ETKİSİ BÜYÜK'

FED​'in faiz indirimlerine devam etmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte altına olan talebin arttığına dikkat çeken Eryılmaz, "Faizler düştükçe dolardaki değer kaybı altına yönelimi artırıyor. Bu sürecin ABD’de hızlanacağını düşünüyoruz. Türkiye’de ise bu etkinin daha sınırlı kalacağını öngörüyorum. Dolar/TL'deki hareketlerin kontrol altında tutulmaya çalışıldığını görmekteyiz, ancak ABD’deki kadar büyük bir etkisi olmayabilir" dedi.

Habertürk'e konuşan Eryılmaz küresel gelişmelere de değinerek, İsrail’in Lübnan’a saldırısının ve Çin başta olmak üzere birçok merkez bankasının altına olan talebinin de altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtti.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini vurgulayan Eryılmaz, ons altında 2 bin 700 dolar​ seviyesinin üstünün görülebileceğini tahmin ettiğini ve gram altında ise yıl sonuna kadar 3 bin 200 TL seviyesini beklediğini açıkladı.

'YIL SONU İÇİN...'

Eryılmaz, "Ben altındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ons altında 2 bin 700 doları bekliyorum ben ve buranın üstünü göreceğiz. Gram altında ise 3 bin 200 TL'yi bekliyorum. Yıl sonu için altın fiyatlarını revize ettim." dedi.