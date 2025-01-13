Altın fiyatlarında yükseliş! İşte 13 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

13 Ocak 2025 07:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:24

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Gram altın şu sıralar 3 bin 064 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2025 altın fiyatları...