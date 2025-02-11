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Ekonomi
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 | Murat Makas

Altın fiyatlarındaki rekorun perde arkası

ABD’nin yeni gümrük vergileri ve küresel ticaret gerilimi altını 2.938 dolara yükseltti. Yatırımcılar belirsizlikten kaçıp güvenli limana sığınıyor, uzmanlar yükselişin sürebileceğini söylüyor.

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Altın fiyatlarındaki rekorun perde arkası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:41

Dünyada ticaret gerilimi tırmanırken altın fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Bugün ons başına 2.938,10 dolar seviyesine çıkan altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla hızla yükseldi. Gün içinde en yüksek 2.934,30 dolar seviyesinde işlem gören altın, son 24 saatte %1,69 değer kazandı.

TİCARET SAVAŞLARI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararları, piyasalarda belirsizliği artırdı. Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getireceğini duyurdu. Bu karar, daha önce Çin’den gelen ürünlere uygulanan %10’luk verginin üzerine eklendi. Ayrıca, Meksika ve Kanada’dan ithal edilecek bazı mallara %25 vergi konması da gündemde. Ancak bu karar 30 gün ertelendi.
Uzmanlara göre, altındaki yükselişin en büyük nedeni küresel ticaret gerilimi. Analist Edward Meir, “Gümrük vergileri piyasada büyük bir belirsizlik yaratıyor. Bu durum altına olan ilgiyi artırıyor” dedi.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Altın fiyatları 2025 yılı içinde yedi kez tarihi zirveye ulaştı. Uzmanlar, bu yükselişin 3.250 dolar hatta 3.500 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyor. Blue Line Futures analisti Phillip Streible, “Altındaki yükseliş dalgası devam ederse, yatırımcı psikolojisiyle yeni rekorlar kaçınılmaz olabilir” yorumunu yaptı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasalar, ABD’nin açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporlarını yakından takip ediyor. Bu veriler, altın fiyatlarının yönünü belirleyebilir. Analistlere göre, beklenenden düşük bir enflasyon verisi, doların zayıflamasına ve altının daha da değer kazanmasına yol açabilir.

ÇİN’DEN ALTINA BÜYÜK DESTEK

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise Çin’in yeni ekonomik adımları oldu. Çin hükümeti, bazı sigorta şirketlerine varlıklarının %1’ini altına yatırma izni verdi. Uzmanlara göre, bu karar piyasaya 27 milyar dolarlık yeni bir altın talebi getirebilir.

FED BAŞKANI KONUŞACAK

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Salı ve Çarşamba günleri yapacağı konuşma da piyasalar için kritik öneme sahip. Powell’ın vereceği mesajlar, altın fiyatlarının yönünü doğrudan etkileyebilir.

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