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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın fiyatlarındaki şok düşüşün nedeni belli oldu! Bu düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlardan kritik uyarılar

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler sürerken Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları ve Çin'in vergi adımlarıyla birlikte hızla geriledi. Güvenli liman algısı zayıfladı, piyasalar yön değiştirdi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:31

Altın fiyatları, son günlerde tırmandığı rekor seviyelerden sert bir şekilde geriye çekildi. Sabah saatlerinde ons altın bir anda yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Bu hızlı düşüşteki en büyük etken ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik ılımlı mesajları oldu.

Trump’ın açıklamaları, piyasalarda bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Çin’in ise ABD’den ithal ettiği bazı ürünlerdeki yüksek gümrük vergilerini askıya almayı değerlendirdiği haberleri, risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkmaya başladı.

Altın fiyatlarındaki şok düşüşün nedeni belli oldu! Bu düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlardan kritik uyarılar

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI VERİYOR"

Öte yandan bazı uzmanlar ise bu düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirileceğini ve düşüşle beraber güçlü alım trendiyle yükselişin tetikleneceği görüşünde.

ONS ALTINDA HIZLI GERİLEME

Geçtiğimiz günlerde 3.502 doları aşarak tarihi zirveye yaklaşan ons altın, bu sabah 08.10 itibarıyla 3.322 dolara kadar geriledi. Sadece bir saat içinde yaşanan değer kaybı yüzde 1’i geçti ve fiyat 3.287 dolara düştü.

Dünü 3.303 - 3.367 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3.349 dolarda kapatmıştı. Ancak sabah saatlerindeki bu ani düşüş, piyasaları şaşkına çevirdi.

Altın fiyatlarındaki şok düşüşün nedeni belli oldu! Bu düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlardan kritik uyarılar

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Ons altındaki bu gerileme, gram altına da yansıdı. Dolar/TL kurundaki dalgalanmalara rağmen, gram altın aşağı yönlü seyrine devam etti. Dün 4.404 - 4.448 lira arasında işlem gören gram altın, günü 4.128 liradan kapattı.

Yeni günde ise saat 08.10’da 4.099 liradan satılan gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 09.11 itibarıyla 4.153 liraya çıktı.

Altın fiyatlarındaki şok düşüşün nedeni belli oldu! Bu düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlardan kritik uyarılar

KAPALIÇARŞI’DA FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Resmi rakamlarla Kapalıçarşı’daki fiyatlar arasında fark devam ediyor. Sabah saatlerinde resmi fiyatlarda gram altın 4.099 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı’da 4.200 liraya kadar alıcı buldu.

şimdi, Çin’in atacağı adımlarda ve Trump cephesinden gelecek yeni açıklamalarda.

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#altın fiyatları
#gram altın
#Donald Trump
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
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