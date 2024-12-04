Altın fiyatlarındaki yükseliş bitti mi? Dikkat çeken 2025 tahmini

04 Aralık 2024 21:52 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:55

Capital Economics, altın rallisinin sona ermediğini ve 2025'te güçlü talep ve mali endişelerle desteklenen fiyatların rekor seviyelere yaklaşabileceğini öngörüyor. Doların yükselişi ve artan getiriler, altın üzerinde baskı yaratabilirken, geleneksel olmayan etkenler metalin değer kazanmaya devam etmesini sağlayabilir.

Altın​ fiyatları son aylarda önemli bir düşüş​ yaşasa da, Capital Economics’e göre altın rallisinin bitmediği söyleniyor. 2025 yılına dair tahminler, altının geleneksel itici güçlerindeki olumsuz gelişmelerin, Çin​'den gelen güçlü talep ve mali sürdürülebilirlik endişeleri tarafından dengeleneceğini ve metalin rekor seviyelere yaklaşacağını öngörüyor.

Capital Economics’in ekonomist yardımcısı Joe Maher, Ekim ayında 2 bin 800 dolar seviyesine çıkarak rekor kıran altının, o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybettiğini belirtti. Bu düşüş, büyük ölçüde doların yükselişi ve İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese bağlanıyor. Maher, altının seçim öncesinde "Trump ticareti" olarak lanse edilen etkilerinin seçim sonrası düşüşe yol açmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini gözden geçiren Maher, Trump'ın zaferinin ardından dolar ve Hazine getirileri için 2025 tahminlerini yükseltmelerinin, altın fiyatları için tahminlerini düşürmelerini gerektirdiğini söyledi. Bununla birlikte, doların güçlenmesi ve reel getirilerin artması, altının daha da değer kazanmasına yol açabileceği uyarısını yaptı.

Maher, "Dolar ve reel getiriler ile altın fiyatları arasındaki tipik negatif ilişki göz önüne alındığında, daha güçlü bir dolar ve daha yüksek getirilerin altın fiyatlarını baskılayabileceğini bekliyoruz. Ancak bu durum, altının değer kaybedeceği anlamına gelmez" dedi.

2025’te altının geleneksel olmayan faktörlerle destek bulacağını ve fiyatlarının daha da artabileceğini öngören Capital Economics, altının potansiyel yükselişine dair iyimser bir bakış açısına sahip. Gelecek yıl için yapılan bu tahminler, altına yatırım yapmayı planlayanlar için dikkatle izlenmesi gereken bir dönemi işaret ediyor.