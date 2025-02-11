Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! İşte 11 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmeleri altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 379 bin lira, en yüksek 3 milyon 404 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.379,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.621,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 11 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.379,30

Satış 3.379,58

11 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.575,00

Satış 5.621,00

11 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.151,00

Satış 11.244,00

11 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.234,00

Satış 22.394,00

11 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.919,31

Satış 2.919,81