Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! İşte 11 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Adana
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmeleri altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 379 bin lira, en yüksek 3 milyon 404 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.379,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.621,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 11 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.379,30
Satış 3.379,58
Alış 5.575,00
Satış 5.621,00
Alış 11.151,00
Satış 11.244,00
Alış 22.234,00
Satış 22.394,00
Alış 2.919,31
Satış 2.919,81