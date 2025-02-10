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Ekonomi
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 | Murat Makas

Kimse altından vazgeçmiyor: Fiyatlar tetiklendi

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri altın fiyatlarını hareketlendirdi. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli limana sığınıyor.

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Kimse altından vazgeçmiyor: Fiyatlar tetiklendi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararları piyasaları karıştırdı. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yöneldi. Ons altın, bu sabah 2877,59 dolara kadar çıktı.
Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında yeni vergi getireceğini açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini artırdı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde mütekabiliyet tarifeleri devreye girecek. Bu durum, piyasalarda belirsizliğe neden olurken, altına olan talebi de artırdı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Ons altın, haftanın ilk iş gününde 2877,59 dolara kadar çıktı. Şu an ise cuma gününe göre yüzde 0,58 artışla 2877,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, küresel ticaret geriliminin devam ettiğine dikkat çekiyor. OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Altının 2.900-2.910 dolar seviyelerine yükselmesi mümkün. ABD dolarında ani bir gücü artış olmazsa, altında keskin bir düşüş beklemiyorum" dedi.

ALTINDA YENİ HEDEF 2901 DOLAR

Analistler, ons altının şu an 2883 dolarlık kritik seviyeye yaklaştığını belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde, hedefin 2901 dolar olabileceği öngörülüyor. Kısa vadeli destek seviyeleri ise 2852-2834 aralığı ve 2822 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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