Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! İşte 5 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

05 Şubat 2025 07:19 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:21

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın güne 3 bin 298 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 419 liradan başladı. İşte 5 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarının oluşturduğu gerilim nedeniyle yükselişinin sürdürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 255 bin lira, en yüksek 3 milyon 270 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.298,31 TL'den, çeyrek altın ise 5.419,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.297,96

Satış 3.298,31

5 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.371,00

Satış 5.419,00

5 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.741,00

Satış 10.839,00

5 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.417,00

Satış 21.588,00

5 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.857,01

Satış 2.857,40