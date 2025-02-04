Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi

04 Şubat 2025 13:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:44

Darphane Altın Sertifikası (altıns1) fiyatı piyasadaki altına göre önemli avantajlar sunuyor. Grafik gram altın ile altıns1 arasındaki makas farkı dikkat çekerken finans analisti İslam Memiş, ALTINS1 yatırımının avantajlarını anlattı. "Altın alımlarınızı satımlarınızı sanal ortamda gerçekleştiriyorsunuz" diyen uzman avantajlarının risksiz olduğunun altını çizdi.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları'yla yatırımcılara borsada altın alım-satım imkanı tanınıyor. Çok az kişi tarafından bilinen ALTINS1 yatırımını finans analisti İslam Memiş anlattı.

ALTINS1 İLE ALTIN YATIRIMI HEM SANAL HEM FİZİKİ

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Altın S1 nedir? Nasıl kullanılır, nasıl avantajları var ve tavsiye ediyor muyum en önemlisi bu.

Altın S1 Darphane Genel Müdürlüğü'nün çıkarmış olduğu altın sertifikalarının işlem kodudur. Büyük harflerle ALTINS1 olarak bu kod uygulanır. Borsa tarafında, altın borsa tarafında işlem yapanlar bunu çok iyi bilir.

KUYUMCUYA GİTMEDEN ALTIN ALIP SATMAK MÜMKÜN

Şimdi avantajlarına baktığımız zaman aynı bir borsada hisse senedi alır gibi darphanenin ihraç

etmiş olduğu altın sertifikaları da alabiliyoruz ve dilediğimiz zaman da satabiliyoruz. Yani borsadan bir hisse aldığınızı düşünün. Dilediğiniz zaman alıyorsunuz ve satıyorsunuz ve bunu da borsa mesai saatlerine göre yapabiliyorsunuz. İnternetin olduğu her yerde telefonlardan internetten, her yerden bunu yapabiliyorsunuz ve zaman merhumu olmadan sadece mesai saatleri içinde bu işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Avantajlarına baktığımız zaman birincisi zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Yani işinizi gücünüzü bırakacaksınız kuyumcuya fiziki olarak altın almaya gideceksiniz. Bunu saklayacaksın falan böyle bir zamandan tasarruf etme avantajınız var.

ALTINS1 SİGORTASI MEVDUATTAN DAHA MI GÜÇLÜ?

İkincisi tekrar bankalardan fiziki altınlarını saklamak için bankadan kasa kiri almak zorunda kalmıyorsunuz. Ek bir maliyet üzerinize biniyordu, bu maliyetten kurtulmuş oluyorsunuz.

Yine bankada altın hesabı açıp da bankadaki altın hesaplarına altın biriktiren kişilere ALTINS1 tavsiye ediyorum. Çünkü bankadaki mevduatların sigortası 650.000 TL ancak ALTINS1 sigortası 1 kilo altına tekabül ediyor. Bu her yıl artmaya devam ediyor ama yine burada mevduat tarafındaki sigortayla ALTINS1 sigortayı mukayese ettiğimiz zaman daha büyük avantajı olduğunu söyleyebilirim.

ALTINS1 İLE DARPHANE GÜVENCESİNDE RİSKSİZ YATIRIM

Öte yandan alımlarınızı satımlarınızı sanal ortamda gerçekleştiriyorsunuz ancak dilerseniz darphane sertifikanızı fiziki altına da çevirebiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken tek şey dilekçe yazıyorsunuz, tarih belirtiyorsunuz ve kaçar gramlık almak istiyorsunuz onu bile ifade ediyorsunuz. Bu dilekçeniz darphane tarafından işleme alınıyor daha sonra darphane sizi

telefonda arıyor. Siz de kimliğinizi ibraz ederek fiziki altınlarınızı teslim alabiliyorsunuz. Yani sanal bir işlem mi yapıyorsunuz sonuç itibariyle fizik olarak geri alabiliyorsunuz. Böyle bir

avantajınız var.

FİZİKİ ALTIN ALIRKEN ZORLANANLARA MÜJDE

En güzel şey sanal olarak belli bir miktara kadar biriktirebilir. İhtiyacınız olduğu zaman da fiziki

olarak alabiliyorsunuz işte burada sanal teknolojiyi kullanarak modern teknolojiyi kullanarak güzel bir yatırım yapıyorsunuz. Risksiz bir yatırım yapıyorsunuz ama geriye döndüğünüz zaman da bunu fiziki olarak alarak da aslında gelenekçi bir yatırımcı da olabiliyorsunuz.

Bu avantajları mutlaka değerlendirmekte fayda var. Burada fiziki altınları Darphane Genel Müdürlüğü'ne teslim ederken en az 50 gram üzerinden planlama yapılıyor. Ona göre de gramlarınızı ayarlayabilirsiniz.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ ALTINS1

Sonuç itibariyle baktığımız zaman altın S1 dediğimiz bu sertifikalar genelde iyi uygulamalardır. Modern teknolojinin vermiş olduğu nimetler bunu böyle görmek lazım. Sanal ortamda işlem yapıyorsun, fiziki altına çeviriyorsun.

Diğer yandan sigorta noktasında avantajınız var ama burada fiyat noktasındaki kabiliyetiniz biraz daha farklı olması lazım. Yani iyi fiyat yakalayabilirsiniz mesela serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın tarafında zaman zaman ciddi kargaşalar yaşanabiliyor. Mesela

fiziki altına ulaşamama gibi problemler var.

ALTINDA EK MALİYET VE İŞÇİLİK PAYI YOK

Yine darphanenin basmış olduğu altınların piyasaya sürülmesi ve yoğun talep veya fiyat artışından dolayı arz tarafında problemler yaşanabiliyor ve işçilik biniyor. ALTINS1 uygulaması üzerinde fiziki altına ulaşamama gibi probleminiz ayrıca işçilikten muaf oluyorsunuz. işçilik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ayrıca yine zamanla alakalı bir tasarrufunuz oluyor. Bunların da tüketiciler için vatandaşlar için iyi bir uygulama olduğunu söyleyebilirim

Fiyat noktasında bazen piyasada böyle makaslar açık oluyor. Zaman zaman gerginlikler oluyor, belirsizlikler oluyor ama sonuca baktığımız zaman bazen serbest piyasalardan daha ucuza bile ALTINS1'den altın satın alabiliyorsunuz ama burada iyi bir fiyat takibi çok önemli genelde.

Fiyatı iyi takip ettikten sonra S1 tarafındaki avantajların serbest piyasalara kıyasla daha fazla olduğunu da görmüş olacaksınız."